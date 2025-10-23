Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Λάρισα: Πέντε ανήλικοι έστειλαν μαθητή στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από σχολείο

Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
DEBATER NEWSROOM

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος πέντε ανηλίκων στη Λάρισα, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Την δικογραφία την σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με όσα γράφει το onlarissa.gr, τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Πέμπτης (16/10), έξω από ένα σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν άλλο ανήλικο, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματος του, κατά την αποχώρηση του από το σχολείο.

Για την παροχή των πρώτων βοηθειών ο ανήλικος παθών μετέβη στο νοσοκομείο. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λάρισας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

