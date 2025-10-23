Λάρισα: Πέντε ανήλικοι έστειλαν μαθητή στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από σχολείο

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος πέντε ανηλίκων στη Λάρισα, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Την δικογραφία την σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με όσα γράφει το onlarissa.gr, τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Πέμπτης (16/10), έξω από ένα σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν άλλο ανήλικο, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματος του, κατά την αποχώρηση του από το σχολείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την παροχή των πρώτων βοηθειών ο ανήλικος παθών μετέβη στο νοσοκομείο. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Λάρισας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.