Μαφία στα Χανιά: Σοκάρουν οι συνομιλίες αστυνομικού με αρχηγικό μέλος – “Θα πάρω του φουσκωτούς μου και θα πάω από εκεί, βασίζομαι πάνω σου”

Τον τρόπο που είχε εισχωρήσει η μαφία των Χανίων μέσα και στην αστυνομία καταδεικνύουν οι σοκαριστικοί διάλογοι αρχηγικού μέλους και αξιωματικού της ΕΛΑΣ οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο αστυνομικός φέρεται να είχε στενή επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα προσωρινά κρατούμενος. Σε συνομιλία που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2025, ο τελευταίος φέρεται να ζητά από τον αξιωματικό να μην υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια εκβιασμού εργολάβου

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Ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης αναφέρει ότι σκοπεύει να μεταβεί στο σημείο μαζί με τους «φουσκωτούς» του και ζητά από τον αστυνομικό να ενημερώσει τις αρμόδιες δυνάμεις, ώστε να μην επέμβουν. Ο αξιωματικός χωρίς δισταγμό του απαντά “βασίζομαι πάνω σου”, ενώ ο συνομιλητής του τονίζει: «Θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί».

Σε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, οι δύο άνδρες αναφέρονται σε περιστατικό που αφορά τον δήμαρχο Χανίων. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι του είχε απαγορεύσει να ειδοποιήσει την Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια ακούγεται να λέει προς τον αστυνομικό πως «θα έπρεπε να πας να συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο, όχι εγώ».

Ο χαρακτηριστικό διάλογος

Αστυνομικός αξιωματικός διοικητής υπηρεσίας: Έλα ρε

ΑΜ: Έχω βρει τον μπελά μου

Αστυνομικός: Τι έπαθες

ΑΜ: Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί.

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Αστυνομικός: Χμ

ΑΜ: Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή λίγο λίγο, έτσι να, πως, μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς

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Αστυνομικός: Ναι έτσι μου έχει πει κι εμένα αύριο τελειώνει

ΑΜ: Ναι μου είπε δηλαδή

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Αστυνομικός: Αύριο ρίχνει τα μπετά και μετά θα πάει να βάλει τα μηχανήματα και τέλος

ΑΜ: Οπότε αύριο που θα πάω θα είμαι εγώ εκεί ρίξε σύρμα στους δικούς σου να μην έρθει κανείς και μου κάνει καμιά μαγκιά, κατάλαβες;

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Αστυνομικός: Βασίζομαι πάνω σου

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει νέες διαστάσεις μετά τις πρόσφατες συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν αλλοιωμένες ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις, με σκοπό να ευνοηθούν πρόσωπα που σχετίζονταν με το κύκλωμα. Οι Αρχές επανεξετάζουν πλέον εκατοντάδες παλαιότερες υποθέσεις, ενώ δεν αποκλείονται νέες διώξεις, καθώς η ογκώδης δικογραφία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.