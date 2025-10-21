Ελευσίνα: 17χρονος απείλησε με πιστόλι μαθητή σε σχολείο – Βρέθηκε οπλοστάσιο στο σπίτι του (Εικόνες)

Νέο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στην Ελευσίνα.

Ειδικότερα, ένας 17χρονος μαθητής μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, σε προαύλιο σχολείου στην Ελευσίνα προσέγγισαν έναν άλλο μαθητή και τον εξύβρισαν. Στη συνέχεια ο 17χρονος πλησίασε τον μαθητή και τον απείλησε δείχνονταν του ένα πιστόλι που είχε κρύψει κάτω από το μπουφάν του.

Άμεσα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προανάκριση και ταυτοποίησαν τον ανήλικο. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής, αεροβόλο πιστόλι, σιδερογροθιά, στιλέτο

σουγιάς,2 μαχαίρια, 85 κυνηγητικά φυσίγγια, κροτίδα, πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 17χρονος αλλά και οι γονείς του, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.