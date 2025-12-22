Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρός ένας 74χρονος στο σπίτι του

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας 22/12 όταν ένας 74χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Onlarissa ο 74χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον αδερφό του. Κλήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ στο σημείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του άτυχου άνδρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

ΕΛΛΑΔΑ

