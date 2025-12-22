Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρός ένας 74χρονος στο σπίτι του
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας 22/12 όταν ένας 74χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Onlarissa ο 74χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον αδερφό του. Κλήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ στο σημείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του άτυχου άνδρα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις