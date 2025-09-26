Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρός ένας 53χρονος στο σπίτι του
Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος άνδρας στο σπίτι του στη Λάρισα σήμερα το πρωί της Παρασκευής 26/9.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του καθώς ο άνδρας είχε ήδη εκπνεύσει.
Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό, ενώ κατά πληροφορίες του οnlarissa.gr, ο 53χρονος διέμενε μόνος του και τον εντόπισε νεκρό, συγγενικό του πρόσωπο, στο Λιβαδάκι.
