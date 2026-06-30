Παρουσιάζεται την Τετάρτη 1/7 υπό τον Μητσοτάκη η ψηφιακή πλατφόρμα για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 1/7 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η ψηφιακή πλατφόρμα για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 13.00, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.