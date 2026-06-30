Φωτιά στην Μαριολάτα Φωκίδας – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Τρίτης 30/6 στην Μαριολάτα Φωκίδας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Μαριολάτα της Δ.Κ. Γραβιάς.

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Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και εξελίχθηκε κυρίως εντός ρεματιάς όπου πλησίον υπάρχουν καλλιέργειες. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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