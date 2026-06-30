Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για να μην πληρώσουν το ειδικό υλικό – «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα αίτια της ξαφνικής κατάρρευσης τετραώροφου κτιρίου στα Πετράλωνα.

Νέα στοιχεία που έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Live News», αποκαλύπτουν ένα πλέγμα τεχνικών παραλείψεων, προειδοποιήσεων που αγνοήθηκαν, αλλά και την ηρωική παρέμβαση μιας μηχανικού που απέτρεψε μια σίγουρη τραγωδία.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πολιτικών μηχανικών, η παλαιά πολυκατοικία, κατασκευής 1970, διέθετε ρηχή θεμελίωση (μόλις 1 έως 1,30 μέτρο βάθος), καθώς δεν είχε υπόγειο, πρακτική συνηθισμένη για τα δεδομένα της εποχής.

Το κτίριο βασιζόταν εν μέρει σε πλευρικό τοίχο αντιστήριξης. Το πρόβλημα εντάθηκε λόγω της φύσης του εδάφους στην περιοχή των Πετραλώνων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως γεώδες και ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Παράλληλα, στο γειτονικό οικόπεδο βρισκόταν σε εξέλιξη ανέγερση νέας οικοδομής με υπόγειους χώρους, για την οποία πραγματοποιήθηκε βαθιά εκσκαφή 5 έως 6 μέτρων, υποσκάπτοντας ουσιαστικά τα θεμέλια του υφιστάμενους κτιρίου.

Οι αγνοημένες εισηγήσεις και η εκδοχή της διαρροής

Η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει δύο κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι πραγματογνώμονες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι δύο εβδομάδες πριν από το συμβάν, τεχνικοί που επιθεώρησαν το εργοτάξιο είχαν εισηγηθεί την άμεση θωράκιση των πρανών της εκσκαφής με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διαγνώσκοντας ορατό κίνδυνο υποχώρησης του εδάφους.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του υπό ανέγερση κτιρίου φέρονται να υποστήριξαν στις Αρχές ότι υπήρχε υπόγεια διαρροή από αγωγό, η οποία αλλοίωσε τη συνοχή του εδάφους κάτω από την παλαιά πολυκατοικία.

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«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» — Η σοκαριστική μαρτυρία ενοίκου

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κόρης ενοίκου του πρώτου ορόφου στο MEGA, η οποία περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το χρονικό του τρόμου.

Το πρωί της καταστροφής, η μητέρα της άκουσε έντονους τριγμούς στη μεσοτοιχία και ειδοποίησε την προσωπική τους μηχανικό.

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Όταν η μηχανικός έφτασε στο σημείο, ενημερώθηκε από το εργοτάξιο ότι το κτίριο είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση, η οποία μέσα σε μία ώρα εκτινάχθηκε από το 5% στο 15%.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, όταν επισημάνθηκε το γεγονός στους υπεύθυνους της νέας οικοδομής, ένας εξ αυτών απάντησε απαξιωτικά: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει».

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Η σωτήρια απόφαση

Απέναντι στην αδράνεια των υπευθύνων, η μηχανικός των ενοίκων αντέδρασε ακαριαία.

Αντιλαμβανόμενη τον άμεσο κίνδυνο, πήρε την πρωτοβουλία και εκκένωσε πόρτα-πόρτα το τετραώροφο οίκημα, απομακρύνοντας έγκαιρα και τους 10 ενοίκους, λίγο πριν το κτίριο καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.

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Η προανάκριση και η επίσημη τεχνική πραγματογνωμοσύνη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών.

Πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Εντοπίστηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι

Οι πέντε άνθρωποι που προσήχθησαν από τις Αρχές θα κρατηθούν και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους για Παραβίαση κανόνων οικοδομικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER οι αστυνομικοί διαπιστώνουν από ενοίκους του κτιρίου και κατοίκων ότι οι εργασίες εκσκαφής είχαν ξεκινήσει από το πρωί.

Ωστόσο κάποιες ώρες αργότερα, οι εργάτες τους χτυπούσαν τα κουδούνια να βγουν καλύτερα γιατί θα υπάρχει πολλά φασαρία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν τα συνεργεία εκσκαφής κατάλαβαν ότι είχαν κάνει κάτι λάθος και είχαν χτυπήσει τα θεμέλια του παρακείμενου κτιρίου. Θα αναζητήσουν βίντεο, από τα κινητά των συλληφθέντων, και άλλα ιδιωτικά.

Όπως τόνισε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο MEGA η πολυκατοικία έπεσε μπροστά στα μάτια του σαν «χάρτινος πύργος», με τον ίδιο να παραμένει σοκαρισμένος.

«Έπινα τον καφέ μου στο μπαλκόνι με κάτι φίλους, και βλέπουμε να πέφτει η πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος. Πριν πέσει η πολυκατοικία, κάποιο φορτηγό μεγάλο έφερε χώματα και τα έριξε στο οικόπεδο. Ήταν ήδη σκαμμένο το οικόπεδο εδώ και δυο μήνες, και ήρθε το φορτηγό, έφερε τα χώματα. Και αμέσως ήρθε η πρέσα μαζί με την μπετονιέρα και ρίχνανε μπετό. Και την ώρα που ρίχνανε το μπετό, κατευθείαν κατέρρευσε η πολυκατοικία. Σαν χάρτινος πύργος. Ευθεία προς τα κάτω», ανέφερε.

«Είναι σε κατάσταση σοκ, από τύχη ζει. Από τύχη, δηλαδή ήταν να μη φύγει απ’ το σπίτι. Και είχε μείνει μόνο το σκυλάκι στο σπίτι. Έμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο η αδελφή μου» είπε ο αδερφός μιας γυναίκας που μένει στην πολυκατοικία.

«Εγώ είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας.

Όταν είχα πάει την τελευταία φορά, δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος ας πούμε, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες που πατάνε. Δεν αντιμετώπιζα κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που μένανε στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρεθήκανε χωρίς σπίτια. Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε, τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες, γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσανε για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το είχανε, δεν το περίμεναν.

Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους, και είμαι σοκαρισμένη» τόνισε στην εκπομπή Live News του MEGA η τοπογράφος του υπό ανέγερση κτιρίου δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε.