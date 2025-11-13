Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απίστευτη τραγωδία σε φούρνο στο Δαμάσι – 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα

Λάρισα: Απίστευτη τραγωδία σε φούρνο στο Δαμάσι – 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (13/11) με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 49χρονης σε φούρνο στην περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μαλλιά της άτυχης γυναίκας μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

