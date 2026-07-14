Λαμία: Ηλικιωμένη κατέρρευσε και πέθανε στην μέση του δρόμου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Λαμία το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) όταν ηλικιωμένη κατέρρευσε στην μέση του δρόμου και έχασε την ζωή της παρά τις δραματικές προσπάθειες περαστικών και γιατρών.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30’ το μεσημέρι της Τρίτης (14/7/26) στη συμβολή των οδών Χατζοπούλου και Βύρωνος.

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Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και η ανιψιά της πήγε να ζητήσει νερό από καφετέρια. Μέχρι να της πάει το νερό είχε σωριαστεί στο πεζοδρόμιο!

Πελάτες και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από τον καρδιολόγο, Γιάννη Συκιώτη, με την παρουσία και της μικροβιολόγου, Μαρίας Ψαρρά, που κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη και έφτασαν άμεσα στο σημείο.