Λαμία: Προφυλακιστέος ο 48χρονος που βίαζε την ανήλικη ανιψιά του

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 48χρονου στη Λαμία, που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του τα τελευταία τρία χρόνια και ενώ εκείνη ήταν μικρότερη από 13 ετών.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του στον Ανακριτή Λαμίας και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εισαγγελέως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες αποδίδοντάς τες σε θέματα εκδίκησης από το οικογενειακό του περιβάλλον, υπήρχαν κάποια γραπτά μηνύματα που «μαρτυρούσαν» ενέργειες και σκέψεις διαφορετικές από αυτές που υποστήριξε. Οι κακουργηματικές κατηγορίες, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι, βιασμός ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 48χρονος είχε συλληφθεί το πρωί της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού, καθώς και μιας θείας της μικρής, στην οποία επίσης είχε εξομολογηθεί τι της είχε συμβεί.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 48χρονου, αλλά και το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται να πήγαινε με την ανήλικη σε ερημικά μέρη για να προβεί σε γενετήσιες πράξεις.

Η ανάκριση του κατηγορουμένου, να σημειώσουμε ότι ξεκίνησε με καθυστέρηση και την υπεράσπιση του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι, Δημήτριος Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Μιχάλης Αστρακάς, που δε θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση για την υπόθεση σε αυτό το χρονικό σημείο.

Από την πλευρά της οικογένειας της ανήλικης, ανατέθηκε στον ποινικολόγο Γιώργο Δούμα να καταθέσει αίτημα παράστασης Πολιτικής Αγωγής.