Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της 12χρονης ανιψιάς του

Σε σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Λαμία μετά από καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος της 12χρονης ανιψιάς του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, στην καταγγελία προχώρησαν η αδελφή του 48χρονου και η μητέρα του παιδιού με τον άνδρα να συλλαμβάνεται για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη (28/1) το πρωί στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας. Η μικρή είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα της και σε μια θεία της, τι περνούσε στα χέρια του θείου της, τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα. Ωστόσο συνέχισε και μέσα στο 2026 να παρενοχλεί το κορίτσι, αφού λόγω συγγένειας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσα στο σπίτι της.

Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και φέρεται να επιβεβαίωσαν και ιατροδικαστικά όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου και του βιασμού, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.