Κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία: Εξιτήριο για αρκετούς ασθενείς – “Αναμένονται περισσότερα τις επόμενες ημέρες”

Καλύτερη εικόνα φαίνεται να έχουν τα κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος για τα μολυσμένα κοτόπουλα.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 35 πολίτες εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από σαλμονέλα,

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Σύμφωνα με το ertnews, o πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Λαμίας δεν θα πρέπει να καταναλώσουν κοτόπουλο τις επόμενες ημέρες.Ανέφερε δε, πως δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς του βακτηρίου από την κατανάλωση αυγών.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε πως οι έρευνες των αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η σαλμονέλα στα κοτόπουλα, χωρίς να πέσει στην αντίληψη του προμηθευτή Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να καταγραφούν ορισμένα ακόμη περιστατικά τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, επισημαίνοντας ότι δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή.

Όπως εξήγησε, τους θερινούς μήνες καταγράφονται και άλλες γαστρεντερίτιδες ή τροφικές δηλητηριάσεις με παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και απαιτείται αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού. Ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος συμβούλευε το κοινό να μην αφήνει το νωπό κοτόπουλο 4-5 ημέρες στο ψυγείο αλλά είτε να το μαγειρεύει είτε να το καταψύχει άμεσα.

Εντωμεταξύ, αρκετοί από τους νοσηλευόμενους έλαβαν εξιτήριο την Τρίτη ενώ σήμερα (15/07) αναμένεται και άλλοι ασθενείς να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλωσης, ενώ κάποιοι ασθενείς νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.