Λαμία: Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε 50χρονος – Τον αναζητούσαν συγγενείς του

Ανείπωτη τραγωδία στη Λαμία καθώς ένας 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο πατρικό του σπίτι στην περιοχή της Ανοίξεως.

Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με το Lamiareport είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη και συγγενικά του πρόσωπα που έμεναν πλησίον, τον αναζήτησαν στο σπίτι του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν και τότε δεν πήραν απάντηση, ενημέρωσαν την αστυνομία και ειδοποιήθηκε κλειδαράς, ανησυχώντας για τον άνθρωπό τους. Δυστυχώς όταν άνοιξε η πόρτα οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν καθώς τον βρήκαν νεκρό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία αποκλείστηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατος του να προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία – νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.