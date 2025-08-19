Λαμία: “Μπούκαρε” στο σπίτι της ΑμεΑ γειτόνισσας του και την απείλησε με μαχαίρι για 30 ευρώ

Ληστεία σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/8) στην Νέα Μαγνησία Λαμίας όταν 30χρονος έκλεψε την ΑμεΑ γειτόνισσα του απειλώντας την με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο φερόμενος δράστης φορώντας κουκούλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε σε γειτονικό σπίτι όπου μένει η γυναίκα και με την απειλή μαχαιριού της απέσπασε το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σπεύδοντας στη συνέχεια να κρυφτεί στο δικό του σπίτι.

Εκεί τον εντόπισαν οι αστυνομικοί με τον ίδιο να προσποιείται ότι κοιμόταν και δε γνώριζε για όσα τον κατηγορούσαν. Επάνω του βρέθηκε το ποσό των 30 ευρώ, όχι όμως και τα ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας ή το μαχαίρι.

Συνελήφθη και το πρωί της Τρίτης (19/8) οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Λαμίας για να παραπεμφθεί σε κύρια ανάκριση.

Προκειμένου να διοριστεί συνήγορος για την υπεράσπισή του, δόθηκε προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 για να ετοιμάσει την απολογία του.