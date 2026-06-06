Νέα εποχή στο Μουντιάλ 2026: Οι κανόνες που αλλάζουν, όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ιστορικό από κάθε άποψη αναμένεται να είναι το Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του διαιτητικού της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Πιερλουίτζι Κολίνα, σκοπός των αλλαγών είναι να καθαρίσει το άθλημα από τη χρονοτριβή και να βελτιωθεί η ροή του παιχνιδιού τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους φιλάθλους.

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Οι βασικές αλλαγές με μια ματιά

-5 δευτερόλεπτα για εκτέλεση πλαγίου άουτ και ελεύθερο, αλλιώς η ομάδα χάνει την κατοχή ή παραχωρεί κόρνερ

-10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει ο παίκτης που αντικαθίσταται, αλλιώς ο αναπληρωματικός περιμένει ένα ακόμα λεπτό και η ομάδα παίζει προσωρινά με δέκα

-κόκκινη κάρτα σε όποιον καλύπτει το στόμα του σε στιγμή έντασης με αντίπαλο

-μόνο ο αρχηγός μιλάει στον διαιτητή, οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη

-αυστηρή τιμωρία στις ομάδες που αποχωρούν ομαδικά από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας

-ο τραυματισμένος παίκτης μένει υποχρεωτικά εκτός γηπέδου για ένα λεπτό μετά τη συνέχιση του αγώνα

-διευρυμένες αρμοδιότητες VAR σε λανθασμένες δεύτερες κίτρινες, εσφαλμένα κορνερ και φάουλ πριν από στατικές φάσεις (μπορούν να επανελεγχθούν)

-τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης γύρω στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Αμερική.