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Νέα εποχή στο Μουντιάλ 2026: Οι κανόνες που αλλάζουν, όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το παιχνίδι πλέον θα παίζεται αλλιώς

Νέα εποχή στο Μουντιάλ 2026: Οι κανόνες που αλλάζουν, όσα πρέπει να γνωρίζετε
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ιστορικό από κάθε άποψη αναμένεται να είναι το Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του διαιτητικού της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Πιερλουίτζι Κολίνα, σκοπός των αλλαγών είναι να καθαρίσει το άθλημα από τη χρονοτριβή και να βελτιωθεί η ροή του παιχνιδιού τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους φιλάθλους.

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Οι βασικές αλλαγές με μια ματιά
-5 δευτερόλεπτα για εκτέλεση πλαγίου άουτ και ελεύθερο, αλλιώς η ομάδα χάνει την κατοχή ή παραχωρεί κόρνερ
-10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει ο παίκτης που αντικαθίσταται, αλλιώς ο αναπληρωματικός περιμένει ένα ακόμα λεπτό και η ομάδα παίζει προσωρινά με δέκα
-κόκκινη κάρτα σε όποιον καλύπτει το στόμα του σε στιγμή έντασης με αντίπαλο
-μόνο ο αρχηγός μιλάει στον διαιτητή, οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη
-αυστηρή τιμωρία στις ομάδες που αποχωρούν ομαδικά από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας
-ο τραυματισμένος παίκτης μένει υποχρεωτικά εκτός γηπέδου για ένα λεπτό μετά τη συνέχιση του αγώνα
-διευρυμένες αρμοδιότητες VAR σε λανθασμένες δεύτερες κίτρινες, εσφαλμένα κορνερ και φάουλ πριν από στατικές φάσεις (μπορούν να επανελεγχθούν)
-τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης γύρω στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Αμερική.

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