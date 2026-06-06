Νέα εποχή στο Μουντιάλ 2026: Οι κανόνες που αλλάζουν, όσα πρέπει να γνωρίζετε
Το παιχνίδι πλέον θα παίζεται αλλιώς
Ιστορικό από κάθε άποψη αναμένεται να είναι το Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του διαιτητικού της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Πιερλουίτζι Κολίνα, σκοπός των αλλαγών είναι να καθαρίσει το άθλημα από τη χρονοτριβή και να βελτιωθεί η ροή του παιχνιδιού τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους φιλάθλους.
Οι βασικές αλλαγές με μια ματιά
-5 δευτερόλεπτα για εκτέλεση πλαγίου άουτ και ελεύθερο, αλλιώς η ομάδα χάνει την κατοχή ή παραχωρεί κόρνερ
-10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει ο παίκτης που αντικαθίσταται, αλλιώς ο αναπληρωματικός περιμένει ένα ακόμα λεπτό και η ομάδα παίζει προσωρινά με δέκα
-κόκκινη κάρτα σε όποιον καλύπτει το στόμα του σε στιγμή έντασης με αντίπαλο
-μόνο ο αρχηγός μιλάει στον διαιτητή, οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη
-αυστηρή τιμωρία στις ομάδες που αποχωρούν ομαδικά από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας
-ο τραυματισμένος παίκτης μένει υποχρεωτικά εκτός γηπέδου για ένα λεπτό μετά τη συνέχιση του αγώνα
-διευρυμένες αρμοδιότητες VAR σε λανθασμένες δεύτερες κίτρινες, εσφαλμένα κορνερ και φάουλ πριν από στατικές φάσεις (μπορούν να επανελεγχθούν)
-τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης γύρω στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Αμερική.
πηγή στην Google
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