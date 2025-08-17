Λαμία: 77χρονη βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και της έκλεψαν τον χρυσό σταυρό από τον λαιμό της

Θύμα κλοπής έπεσε μια 77χρονη γυναίκα το πρωί του Σαββάτου στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στη Λαμία, ενώ είχε βγει να πετάξει τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όπως κατήγγειλε η ίδια η ηλικιωμένη στους αστυνομικούς, χωρίς να το καταλάβει την ώρα που πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια, άγνωστος δράστης την πλησίασε από πίσω και με τη γνωστή πλέον μέθοδο του εναγκαλισμού, την αιφνιδίασε κλέβοντάς της τη χρυσή αλυσίδα με το χρυσό σταυρό από το λαιμό της.

Περιέγραψε μάλιστα τον συγκεκριμένο άνθρωπο στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για τις αναζητήσεις, όμως ο δράστης, που πιθανότατα είναι Ρομά, είχε φροντίσει να εξαφανιστεί.

Δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό που καταγγέλλεται με τους δράστες να έχουν ως στόχο ηλικιωμένα πρόσωπα. Σε πλησιάζουν συνήθως από πίσω αιφνιδιαστικά ή σε κάποιες περιπτώσεις – κυρίως όταν ο δράστης είναι γυναίκα – κανονικά σαν να σε γνωρίζουν και πριν προλάβεις να την/τον απωθήσεις, σου αφαιρεί ότι πολύτιμο μπορεί να φοράς εκείνη την ώρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία και αυτό διευκολύνει τόσο τη δράση τους, όσο για τις δικαστικές αρχές, καθώς ακόμη και αν «στραβώσει» κάποια δουλειά, δύσκολα αποδεικνύεται η εξακολουθητική παράνομη δράση τους και οι ποινές είναι.. «χάδια».