Λαμία: Σοβάδες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία κι έπεφταν “βροχή” στον δρόμο (φωτογραφίες)

Πτώση σοβάδων από πολυκατοικία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 2 Ιουνίου στην οδό Λεωνίδου, λίγο πριν τη συμβολή με την οδό Πανουργιά, στη Λαμία, με κίνδυνο να υπάρξει κάποιο ατύχημα.

Σύμφωνα με το lamiareport, η ώρα ήταν περίπου 13:15’ και λόγω της ζέστης και του ήλιου η κυκλοφορία των πεζών δεν ήταν μεγάλη σε ένα τετράγωνο όπου βρίσκεται δίπλα και το εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Ωστόσο υπήρχε μεγάλη κίνηση οχημάτων και από καθαρή τύχη οι σοβάδες έπεσαν κατευθείαν στο οδόστρωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης Λαμίας βρέθηκαν στο σημείο αφενός να σημάνουν το επικίνδυνο σημείο και αφετέρου να ειδοποιήσουν τους ανθρώπους που ζουν στο κτίριο ώστε να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων.

Οι σοβάδες άφησαν τα ίχνη τους στο οδόστρωμα, όμως υπήρξαν και μερικά κομμάτια που αποκολλήθηκαν με τσιμέντο και έμειναν άθικτα παρά την πτώση από μεγάλο ύψος.



