Τραγωδία με νεκρό 28χρονο στην Λαμία – Έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε στην Λαμία όταν 28χρονος έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας χάνοντας με αυτό τον τρόπο την ζωή του.

Σύμφωνα με lamiareport.gr, ο 28χρονος έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας σε συνοικία στα νότια της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, κατά τις ίδιες πηγές.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το τοπικό ΑΤ που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.