Τραγωδία με νεκρό 28χρονο στην Λαμία – Έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας
Το ΑΤ Λαμίας διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα
Τραγωδία σημειώθηκε στην Λαμία όταν 28χρονος έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας χάνοντας με αυτό τον τρόπο την ζωή του.
Σύμφωνα με lamiareport.gr, ο 28χρονος έπεσε από ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας σε συνοικία στα νότια της πόλης.
Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, κατά τις ίδιες πηγές.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το τοπικό ΑΤ που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.
