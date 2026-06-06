Σκληρό μήνυμα του Ιράν: «Η ευθύνη για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις βαρύνει τις ΗΠΑ»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «όχι μόνο δεν έχουν τη βούληση να μειώσουν τις εντάσεις και να επιστρέψουν στο δρόμο της σταθερότητας, αλλά με τις τυχοδιωκτικές τους ενέργειες, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής».

Σε ανακοίνωσή του για το X, το υπουργείο καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στα παράκτια ραντάρ και στις εγκαταστάσεις επιτήρησης στην περιοχή Sirik και στο νησί Qeshm, λέγοντας ότι παραβίασε την εκεχειρία.

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Πρόσθεσε ότι η ευθύνη για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες βαρύνει τις ΗΠΑ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το υπουργείο «καλεί έντονα τις χώρες της περιοχής να τηρούν την αρχή της καλής γειτονίας και να τηρούν τη θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται στους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν και να εκτελούν επιθετικές ενέργειες κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».