Προφυλακιστέος ο 41χρονος για την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα

Προφυλακιστέος κρίθηκε το Σάββατο 6/6 μετά την απολογία του ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα.

Να θυμίσουμε, ότι πάνω από 4,5 ώρες κράτησε η απολογία του 41χρονου στην Καλαμάτα που δολοφόνησε με πάνω από 40 μαχαιριές τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα.

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Ο 41χρονος προσπάθησε να πείσει τον ανακριτή ότι βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής και ότι το έγκλημα δεν το είχε προσχεδιασμένο, ενώ επιμένει ότι η άτυχη γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη.

Διαφορετική είναι η εκδοχή που φαίνεται να δίνει τώρα ο 41χρονος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να κατέστρεψε τον κοριό που ηχογραφούσε τις συνομιλίες, μία ημέρα πριν την δολοφονία, κάτι που ίσως δείχνει ότι υπήρχε σχέδιο.

Κατά την προανάκριση αστυνομικοί βρήκαν ηχητικές καταγραφές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Σε αυτές περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Καλαμάτας λίγο πριν τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου για να απολογηθεί στην ανακρίτρια για το στυγερό έγκλημα.

«Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά, είχε χάσει δύο παιδιά»

Όπως αποκάλυψε η θεία της 39χρονης, ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά την Βασιλική και τη χτυπούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να χάσει δύο παιδιά

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«Αυτό δεν το ήξερα εγώ παιδί μου, δεν το ήξερα. Κι αν κακοποιούσε τη γυναίκα του αυτός, γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι. Ξέρω όμως ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δε το ‘ξερα’ λέει, ‘δε το ΄ξερα’» Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ΄βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;», είπε η θεία της 39χρονης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα»

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Και συνέχισε η θεία της άτυχης κοπέλας: «Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

Για την οικογένεια του δράστη: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

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Για τα παιδιά της οικογένειας: «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει».