«Τέλος η ανοχή» – Καταγγελίες και από τον Παναθηναϊκό για Λεπενιώτη, Μπαρτζώκα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε και αυτός με τη σειρά του σε καταγγελίες κατά του Νίκου Λεπενιώτη και του τεχνικού του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».

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Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα και η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε καταγγελία κατά του Παναθηναϊκού αλλά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά το Game 2 το βράδυ της Παρασκευής 5/6 στο T-Center.

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας. Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.