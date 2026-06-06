Νέα σύλληψη για απόπειρα εξαπάτησης στη Βέροια – Της ζήτησε 30.000 ευρώ για δήθεν χειρουργείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 5/6 καθώς προσπάθησε να εξαπατήσει μία γυναίκα στη Βέροια.

Ειδικότερα, χθες το πρωί συνεργός του τηλεφώνησε σε ημεδαπή γυναίκα προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, για να υποβληθεί δήθεν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

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Μάλιστα, γυναίκα συνεργός τους προσποιήθηκε στο τηλέφωνο την κόρη της, προκειμένου να την πείσουν να τους παραδώσει τα χρήματα.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας, ο οποίος θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό και συνελήφθη.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.