Κυψέλη: Στο DNA οι απαντήσεις για τη γυναίκα της βαλίτσας – “Υπάρχει μια πιθανότητα” λέει ο σύζυγος της Γιου Τινγκ

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών στην Κυψέλη για το θρίλερ με τη βαλίτσα, μέσα στην οποία ήταν κρυμμένη η σορός μίας γυναίκας.

Από στιγμή που εντόπισε τη βαλίτσα ο άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της περιοχής, έχει αρχίσει ένας αγώνας δρόμου για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του θύματος, ενώ έχουν ήδη ανοίξει οι φάκελοι των εξαφανισμένων ατόμων και των ανεξιχνίαστων δολοφονιών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα της βαλίτσας ήταν μικροκαμωμένη, περίπου 1,60, με κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρο μπλουζάκι. Δεν έφερε εμφανή τατουάζ, ούτε εντοπίστηκαν, κατά τη μακροσκοπική εξέταση, εμφανείς μώλωπες ή εκδορές που να αποκαλύπτουν τι προηγήθηκε.

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη και ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου είναι πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Όμως, οι ειδικοί δεν αποκλείουν η σορός να είχε μεταφερθεί από άλλο σημείο, όπου οι συνθήκες επιβράδυναν τη διαδικασία της αποσύνθεσης.

Την ίδια ώρα, οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών σαρώνουν όλες τις κάμερες της περιοχής, αναζητώντας το δρομολόγιο της βαλίτσας και το άτομο που την κουβάλησε.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα. Από προσωπικά της αντικείμενα έχει ήδη ληφθεί DNA και οι αναμένονται τα αποτελέσματα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι ταύτιση.

«Κάποια ταυτίζονται κάποια δεν ταυτίζονται, οπότε χρειάζεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων προκειμένου να είναι σίγουροι. Μάλλον δεν πρόκειται για τη σύζυγό μου αλλά απόλυτα σίγουρο θα είναι από το DNA, το μαλλί παρότι είναι το δικό της μαύρο σίγουρα 100 % μπορεί να έχει δεχθεί κάποια αλλοίωση δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για την εικόνα του μαλλιού» ανέφερε στο Mega ο σύζυγος της αγνοούμενης Γιου Τινγκ.

Σε ερώτηση ποια πιστεύει ότι μπορεί να είναι η τύχη της συζύγου της, απάντησε πως «είτε κάποιος την κρατάει για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι η κλασική απαγωγή ή την έχουν δολοφονήσει».

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«Υπάρχει μια πιθανότητα. Η χειρότερη πιθανότητα», ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο Star.

Απαντήσεις για τη γυναίκα της βαλίτσας θα δώσει και η νεκροψία-νεκροτομή που θα ολοκληρωθεί σήμερα Δευτέρα, και θα ρίξει φως στα αίτια και στον μηχανισμό θανάτου.