Ναύπλιο: Στον ανακριτή οι δύο νεαροί Ινδοί για την δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου – “Δολοφόνοι” φώναζε κόσμος έξω από το δικαστήριο

Οι δύο νεαροί υπήκοοι Ινδίας, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη στυγερή δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο οδηγήθηκαν σήμερα, 6 Αυγούστου ενώπιον του ανακριτή.

Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στις δικαστικές αρχές μετά την προθεσμία που είχαν λάβει για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Παναγιώτης Μπέσκας, είχε ζητήσει χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να οργανώσει την υπερασπιστική γραμμή.

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Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, έξω από τα δικαστήρια επικράτησε ένταση, καθώς συγγενείς και φίλοι του θύματος αποδοκίμασαν τους δύο κατηγορούμενους, φωνάζοντας «δολοφόνοι» κατά την προσαγωγή τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 25 Ιουλίου, όταν συγγενικό πρόσωπο του 58χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Για εννέα ημέρες βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας και εθελοντών.

Η αναζήτηση είχε τραγική κατάληξη στις 2 Αυγούστου, όταν η σορός του 58χρονου εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή της Κάντιας Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν στο όχημα του ψυχολόγου και, σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων, φέρεται να τον ακινητοποίησαν και να τον μαχαίρωσαν θανάσιμα. Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ διέφυγαν με το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν λίγη ώρα αργότερα σε λόφο κοντά στις κατοικίες τους.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου στην Αττική, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

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Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.