Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 41χρονος, ελεύθερη με όρους η σύζυγός του – Τι υποστήριξαν

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκε, μετά την πολύωρη απολογία του, ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση και έτσι για την ποινική του μεταχείριση θα αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

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Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ωστόσο, η οικογένεια της 41χρονης ζητάει να αλλάξει η κατηγορία.

Την ίδια ώρα, η 30χρονη σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα είναι υποχρεωμένη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η διασώστρια του ΕΚΑΒ εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι.

Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο βίντεο ντοκουμέντο και στα επτά δευτερόλεπτα που δεν καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 42χρονη παραμένει μέσα στο σπίτι μόλις επτά δευτερόλεπτα πριν βγει τρέχοντας και αρχίσει να απομακρύνεται.

Οι κάμερες καταγράφουν τον 41χρονο να την καταδιώκει, ενώ σε βίντεο φαίνεται να εκσφενδονίζει μία καρέκλα προς το μέρος της, κρατώντας – σύμφωνα με μαρτυρίες – και μαχαίρι.

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Η διασώστρια εντοπίστηκε τελικά περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας δεχθεί μία και μοναδική μαχαιριά στην πλάτη, η οποία διαπέρασε τον πνεύμονα και αποδείχθηκε μοιραία.

Έγκλημα στη Σύρο: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 41χρονος

Ο 41χρονος επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη διασώστρια και ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

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Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, όταν σημειώθηκε το περιστατικό βρισκόταν στο σπίτι του και έτρωγε, χρησιμοποιώντας ένα κουζινομάχαιρο για να κόψει τυρί.

Κατά τον ισχυρισμό του, η 41χρονη πίστευε ότι η σύντροφός του ήταν μόνη στο σπίτι, πλησίασε την πόρτα για να ακούσει τι συνέβαινε στο εσωτερικό και στη συνέχεια εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην κατοικία.

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Υποστήριξε ακόμη ότι η γυναίκα κινήθηκε αρχικά εναντίον της 30χρονης κρατώντας μαχαίρι και στη συνέχεια επιχείρησε να επιτεθεί και στον ίδιο. «Έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι όταν η γυναίκα κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά, σήκωσε την κουκούλα που φορούσε για να διαπιστώσει ποια ήταν και τότε συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για τη διασώστρια, γεγονός που – όπως είπε – τον σόκαρε.