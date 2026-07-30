Έγκλημα στη Σύρο: Τα τελευταία λόγια της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Τι ψέλλισε πριν ξεψυχήσει

Συγκλονισμένη παραμένει η Σύρος από το άγριο έγκλημα με θύμα τη 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τι συνέβη όταν εισέβαλε στο σπίτι του ζευγαριού.

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 41χρονος, καθώς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας διαφώνησαν για το αν θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

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Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη προχθές Τρίτη, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η μία πλευρά -αυτή των κατηγορούμενων- ισχυρίζεται ότι το χτύπημα ήταν στο πλαίσιο της άμυνας και πως ήταν μέσα στο σπίτι, ενώ η άλλη λέει πως ο δράστης καταδίωξε τη διασώστρια και τη μαχαίρωσε.

Ο 41χρονος στην απολογία του επεσήμανε πως ήταν σε άμυνα, πως το μαχαίρι που τραυμάτισε τη διασώστρια το κρατούσε γιατί εκείνη την ώρα έκοβε τυρί για να βάλει στο φαγητό του.

Σύρος: Τα τελευταία λόγια της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όταν η γυναίκα ξεψύχησε, μπροστά υπήρχαν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί.

Με βάση τις μαρτυρίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και μόλις αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της προσπάθησε να ψελλίσει συγγνώμη, χωρίς να ολοκληρώσει, γιατί έφυγε από τη ζωή.

Επίσης, ο ανακριτής ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 41χρονης για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια ουσιών, καθώς οι μαρτυρίες υποστήριξαν ότι βρισκόταν σε υπερδιέγερση και δεν άφηνε με τίποτα το μαχαίρι που κρατούσε, ακόμη κι όταν ακινητοποιήθηκε και δύο άτομα προσπάθησαν να το πάρουν.