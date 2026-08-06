Κυψέλη: Προσωρινά κρατούμενος ο 26χρονος Αφγανός – Ζήτησε τον ιατρικό φάκελο της 38χρονης Βρετανίδας

Το δικαίωμα της σιωπής επέλεξε να ασκήσει ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε τεμαχισμένη μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν προχώρησε σε κανέναν ισχυρισμό κατά την απολογία του, καθώς ο φάκελος της δικογραφίας δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί με το σύνολο των ιατρικών εγγράφων που αφορούν την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται να κληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο για συμπληρωματική κατάθεση.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος ζήτησε να λάβει γνώση του ιατρικού φακέλου της 38χρονης, προκειμένου να τον αξιοποιήσει στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προανακριτικό στάδιο, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο της Βρετανίδας, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε ήδη νεκρή μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει, εμπλέκει στην υπόθεση και τρίτο πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που τον καθοδήγησε να τοποθετήσει τη σορό της γυναίκας μέσα σε βαλίτσα.

Επιπλέον, αποδίδει στο ίδιο πρόσωπο και τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν από τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης, ισχυριζόμενος ότι δεχόταν απειλές και πιέσεις να του παραδίδει χρήματα.