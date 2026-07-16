Κυψέλη: Ρωγμές και ζημιές σε περίπου 200 διαμερίσματα – Φόβος για καθιζήσεις λόγω των έργων για το μετρό

Στα ύψη είναι η ανησυχία εκατοντάδων κατοίκων στην Κυψέλη, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί ρωγμές σε κτίρια, εξαιτίας των έργων της γραμμής 4 του Μέτρο, όπως καταγγέλλουν.

Οι ρωγμές και οι ζημιές έχουν καταγραφεί σε 200 περίπου διαμερίσματα, δηλαδή σε πάνω από 10 κτίρια, με την Αττικό Μετρό να αναγνωρίζει το πρόβλημα.

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Η Πολεοδομία βρέθηκε στο σημείο και προχώρησε σε ελέγχους, ενώ σήμερα αναμένεται συνάντηση στο δημαρχείο Αθηνών, όπου θα συζητηθεί το θέμα.

Σύμφωνα με το Mega, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, απαιτούνται ενόργανες μέθοδοι και βάθος χρόνου για την εκτίμηση της έκτασης των προβλημάτων, καθώς οι καθιζήσεις δεν είναι πάντα άμεσες.

«Απ’ ό,τι φαίνεται, προς στιγμήν δεν είναι τόσο πολύ σοβαρά. Αλλά δεν μπορεί κανείς όμως να αποτιμήσει απλώς με έναν οπτικό έλεγχο το τι ακριβώς έχει συμβεί στα κτίρια, αλλά και το τι μπορεί να συμβεί στα κτίρια, διότι ενδεχομένως το φαινόμενο αυτό δεν έχει σταματήσει», είπε στο MEGA σήμερα το πρωί ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Κώστας Σπυράκος και συμπλήρωσε:

«Πάντως το μετρό, πριν κάνει κάποια εργασία, ορίζει μία περιοχή κοντά στην περιοχή που θα γίνουν οι εργασίες, που θα διέλθει ο μετροπόντικας ή θα γίνει κάποιος σταθμός, που είναι μία περιοχή ελέγχου. Και σε αυτή την περιοχή λοιπόν, βλέπει ποια είναι η κατάσταση των κατασκευών».

«Πολλές φορές μπαίνει και μέσα, παίρνει φωτογραφίες, να ξέρει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση πριν αρχίσουν οι εργασίες. Τοποθετεί όργανα έτσι ώστε να ξέρει ποιες είναι οι μετακινήσεις του εδάφους και των κτιρίων, όσο πλησιάζει ο μετροπόντικας. Αυτό είναι μία στάνταρ διαδικασία, από την οποία θα ανίχνευσαν ότι όντως υπάρχουν κάποια προβλήματα».

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«Τώρα, το μέγεθος των προβλημάτων αυτών θα πρέπει να εξεταστεί και με ενόργανες μεθόδους, και θα πρέπει να εξεταστεί και σε ένα βάθος χρόνου, διότι τα φαινόμενα των καθιζήσεων πολλές φορές δεν είναι άμεσα, αλλά κρατούν ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι τα στοιχεία που έχει το μετρό όσον αφορά τις καθιζήσεις που έχουν λάβει χώρα στην περιοχή, θα πρέπει να δοθούν στους μελετητές, για να μπορέσουν να υπολογίσουν ακριβώς ποια είναι η στατική κατάσταση των κτιρίων, διότι τα κτίρια αυτά, έστω κι αν τύχει να μην έχουν κάποιες ρωγμές, έχουν επηρεαστεί».

«Οι κάτοικοι εντόπισαν ρωγμές στα σπίτια. Ξαφνικά, οργανώθηκαν μεταξύ τους, διαπίστωσαν ζημιές και έτσι προέκυψαν τα 200 περίπου διαμερίσματα, που είναι περίπου 10-15 κτίρια. Οπότε τώρα, τέθηκε σε μας στο δημοτικό συμβούλιο επίσημα, δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε το θέμα, και συζητήθηκε χθες», ανέφερε από την πλευρά του ο Πάρις Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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«Έχει κάνει αυτοψία και το τμήμα ελέγχου κατασκευών της υπηρεσίας δόμησης του δήμου Αθηναίων. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα τα κτίρια να μην έχουν βγει σε αχρηστία. Η απόφαση που πήραμε και χθες, είναι να κάνουμε μια συνάντηση και με τον διευθύνοντα σύμβουλο, έχει σήμερα ο δήμαρχος 12:00 ώρα συνάντηση και να εμπλέξουμε και τους δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι, όπως ο ΟΑΣΠ και το υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να δούμε τελικά το φαινόμενο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να καλυφθούν».

Ρωγμές στην Κυψέλη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Χθες Τετάρτη 15/7, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας έδωσε χθες εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

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Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε: «Έχω μία απορία: κράτος υπάρχει; Κυβέρνηση υπάρχει; Ένα υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια δεν θα έπρεπε να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία; Δεν θα έπρεπε να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια;»

Σε ανακοίνωση η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην στατικότητα των κτιρίων και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.