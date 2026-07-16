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Χανιά: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε 53χρονο για φωτιά από αμέλεια – Είπε στους πυροσβέστες ότι ετοίμαζε ψησταριά

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία

Χανιά: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε 53χρονο για φωτιά από αμέλεια – Είπε στους πυροσβέστες ότι ετοίμαζε ψησταριά
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Πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ καλείται να πληρώσει ένας 53χρονος στα Χανιά, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια σε μεταλλική κατασκευή με υπολείμματα, στην ταράτσα του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό έγινε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου σε περιοχή του Ακρωτηρίου.

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Ο πολίτης ανέβηκε στην ταράτσα και άναψε φωτιά μέσα σε μεταλλική κατασκευή.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων, να τον συλλαμβάνουν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, “για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης είπε στους πυροσβέστες ότι ετοίμαζε ψησταριά. Ομως, η Πυροσβεστική, λόγω του δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς που ήταν κατηγορίας 4 και του ότι η φωτιά ηταν δίπλα σε οικόπεδο, τον συνέλαβε και του επέβαλε το πρόστιμο.

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