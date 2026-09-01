«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για Κυψέλη: Αναφορά για 3 παιδιά είχε σταλεί στην Εισαγγελία το 2020

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για την υπόθεση της Κυψέλης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

1. Τον Απρίλιο 2020 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια.

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Ο καλών ανέφερε:

παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών

οικονομική εκμετάλλευση της κόρης

χρήση ουσιών από τους γονείς

παραμέληση της εποπτείας των παιδιών

Η αναφορά εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία. Ενημέρωση του Οργανισμού για την πορεία της αναφοράς δεν υπήρξε.

2. Τον Δεκέμβριο 2024 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Οι καλούντες ανέφεραν:

πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι

σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη

χρήση ουσιών από τους γονείς

κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα

Καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία (ονοματεπώνυμα, περιοχή κ.λπ.) ο Οργανισμός δεν προχώρησε σε αποστολή της συγκεκριμένης αναφοράς στις αρμόδιες Αρχές.

3. Με τα δεδομένα που τώρα δημοσιοποιούνται, οι ηλικίες, το φύλο των παιδιών και οι οικογενειακές συνθήκες (Έλληνας πατέρας, αλλοδαπή μητέρα, χρήση ουσιών κ.λπ.) ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης.

Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα λόγω έλλειψης στοιχείων στην αναφορά του 2020 και στην κλήση του 2024.

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4. Από το 2024 έως και σήμερα δεν έχει υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».