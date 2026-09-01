Κυψέλη: 9 μηνών το αγοράκι που βρέθηκε νεκρό – Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα, σε airbnb στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μόλις λίγων μηνών βρέφος δολοφονήθηκε άγρια με 18 μαχαιριές πριν από άγνωστο χρονικό διάστημα και έκτοτε η οικογένειά του το έκρυβε σε καταψύξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την αποκάλυψη ότι τα δυο από τα τρία παιδιά της οικογένειας πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νόσημα, έγινε γνωστό πως η 15χρονη κόρη της οικογένειας – και αδερφή του νεκρού βρέφους όπως ισχυρίζεται το ζευγάρι – η οποία είναι έγκυος, είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Σημειώνεται πως η 15χρονη βρέθηκε μαζί με τα άλλα 1 ανήλικα αγόρια και έναν 26χρονο που υποστηρίζει ότι είναι σύντροφός της στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε σε γυναικολογική κλινική για να γίνουν κάποιες εξετάσεις στην ίδια και στο έμβρυο που κυοφορεί και εκεί οι γιατροί με έκπληξη διαπίστωσαν ότι το μόλις 15 ετών κορίτσι είναι εθισμένο στα ναρκωτικά.

Όπως έγινε γνωστό το βρέφος ήταν ένα αγοράκι μόλις 9 μηνών.

Σημειώνεται πως μέσα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια, κάμερες και άλλα στοιχεία που ερευνώνται από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται πως στο κορμάκι του παιδιού εντοπίστηκαν συνολικά 18 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τρία προθανάτια και 15 μεταθανάτια, ενώ η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν γιατί είχαν βάλει τη σορό του άτυχου μωρού στην κατάψυξη.

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε ο διαχειριστής του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο οποίος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα από αυτά που είχαν δηλωθεί κατά την κράτηση. Ο ίδιος φέρεται επίσης να είδε τον 26χρονο να χτυπά την 15χρονη έγκυο, ενώ του προκάλεσε εντύπωση η παρουσία ενός παιδιού που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβασή του οδήγησε στην έρευνα της Αστυνομίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του, ο 26χρονος και τρία ανήλικα παιδιά, ενώ κατασχέθηκαν και ψηφιακές συσκευές που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τι ψάχνουν οι Αρχές

Οι Αρχές αναζητούν πλέον απαντήσεις για το πώς και πότε πέθανε το βρέφος, αλλά και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η σορός παρέμενε στην κατάψυξη και στη συνέχεια μεταφερόταν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι φοβόταν να προχωρήσει στην ταφή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονίζουν τα όσα είπε στους αστυνομικούς, καθώς φαίνεται να υποστήριξε ότι κατά τη γέννηση του μωρού στο μαιευτήριο, άλλαξαν το βρέφος και του έδωσαν άλλο «σατανιασμένο».

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ενώπιον του ανακριτή, ενώ για το σκέλος των ναρκωτικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έρευνα για trafficking ανηλίκων

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να εξακριβώσει την πραγματική ταυτότητα και τους βιολογικούς δεσμούς των παιδιών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να είχαν πέσει θύματα trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν σοβαρές ενδείξεις ότι οι ανήλικοι ενδέχεται να είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικα πρόσωπα. Το συγκεκριμένο σκέλος παραμένει υπό έρευνα και δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε οριστική δικαστική κρίση.