Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020 – Κρατούσε Γερμανίδα φυλακισμένη σε διαμέρισμα

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας του βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ACTION24, ο 43χρονος τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία.

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Όπως κατήγγειλε τότε η γυναίκα στις Αρχές, γνωρίστηκε με τον 43χρονο στα κοινωνικά δίκτυα, αναπτύχθηκε μεταξύ τους σχέση και αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της, καθώς, όπως ανέφερε, ο άνδρας την κρατούσε σε ένα διαμέρισμα χωρίς τη θέλησή της και ήθελε να την εξωθήσει στην πορνεία.

Τελικά ο 43χρονος προφυλακίστηκε για την υπόθεση και, τελικά, αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 – πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων.

Όπως ανέφερε η 28χρονη κατηγορούμενη: “Ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν έναν χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο “Παίδων Αγία Σοφία” γιατί δεν υπήρχε χώρος στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Έμειναν εκεί για μια εβδομάδα, γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επέπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος από τον Αφγανό. Είχα την υποψία αλλά μου έλεγε «όχι»”.

Το σκότωσαν με 18 μαχαιριές

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μόλις λίγων μηνών βρέφος δολοφονήθηκε άγρια με 18 μαχαιριές πριν από άγνωστο χρονικό διάστημα και έκτοτε η οικογένειά του το έκρυβε σε καταψύξεις.

Μετά την αποκάλυψη ότι τα δυο από τα τρία παιδιά της οικογένειας πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νόσημα, έγινε γνωστό πως η 15χρονη κόρη της οικογένειας – και αδερφή του νεκρού βρέφους όπως ισχυρίζεται το ζευγάρι – η οποία είναι έγκυος, είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Σημειώνεται πως η 15χρονη βρέθηκε μαζί με τα άλλα 1 ανήλικα αγόρια και έναν 26χρονο που υποστηρίζει ότι είναι σύντροφός της στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

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Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε σε γυναικολογική κλινική για να γίνουν κάποιες εξετάσεις στην ίδια και στο έμβρυο που κυοφορεί και εκεί οι γιατροί με έκπληξη διαπίστωσαν ότι το μόλις 15 ετών κορίτσι είναι εθισμένο στα ναρκωτικά.

Όπως έγινε γνωστό το βρέφος ήταν ένα αγοράκι μόλις 9 μηνών.

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Σημειώνεται πως μέσα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια, κάμερες και άλλα στοιχεία που ερευνώνται από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται πως στο κορμάκι του παιδιού εντοπίστηκαν συνολικά 18 τραύματα από μαχαίρι, εκ των οποίων τρία προθανάτια και 15 μεταθανάτια, ενώ η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν γιατί είχαν βάλει τη σορό του άτυχου μωρού στην κατάψυξη.

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Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε ο διαχειριστής του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο οποίος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα από αυτά που είχαν δηλωθεί κατά την κράτηση. Ο ίδιος φέρεται επίσης να είδε τον 26χρονο να χτυπά την 15χρονη έγκυο, ενώ του προκάλεσε εντύπωση η παρουσία ενός παιδιού που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η παρέμβασή του οδήγησε στην έρευνα της Αστυνομίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του, ο 26χρονος και τρία ανήλικα παιδιά, ενώ κατασχέθηκαν και ψηφιακές συσκευές που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Έρευνα για trafficking ανηλίκων

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να εξακριβώσει την πραγματική ταυτότητα και τους βιολογικούς δεσμούς των παιδιών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να είχαν πέσει θύματα trafficking και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν σοβαρές ενδείξεις ότι οι ανήλικοι ενδέχεται να είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικα πρόσωπα. Το συγκεκριμένο σκέλος παραμένει υπό έρευνα και δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε οριστική δικαστική κρίση.