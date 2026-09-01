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ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: 90χρονος οδηγούσε ανάποδα με δίπλωμα που είχε λήξει το 2018

Ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος στην περιοχή του Κορωπίου. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 440 ευρώ.

Αττική Οδός: 90χρονος οδηγούσε ανάποδα με δίπλωμα που είχε λήξει το 2018
Ο 90χρονος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς στην είσοδο της Αττικής Οδού από το Μαρκόπουλο. (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ - Pixabay)
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Στη σύλληψη ενός 90χρονου οδηγού, ο οποίος κινούνταν ανάποδα στην Αττική Οδό, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (31/8) αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κορωπίου, με τον ηλικιωμένο να οδηγεί στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος και να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

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Τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν

Μόλις έγινε αντιληπτή η επικίνδυνη πορεία του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί ακολούθησαν τον 90χρονο και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από το Μαρκόπουλο.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε μαζί του την άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει ήδη από το 2018, δηλαδή οκτώ χρόνια πριν από το περιστατικό.

Πρόστιμο 440 ευρώ και δικογραφία

Σε βάρος του 90χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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