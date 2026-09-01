Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον για τον Γιάννη Αποστολάκη του ΟΦΗ

Έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Γιάννη Αποστολάκη φαίνεται πως έχει εκδηλώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του νεαρού μέσου του ΟΦΗ.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στην ομάδα της Κρήτης και θεωρείται μία από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ελλήνων παικτών με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

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Παρακολουθεί την περίπτωσή του ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν τον Αποστολάκη στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ τους με ποδοσφαιριστές που διαθέτουν εμπειρία από τη Super League και προοπτική για το μέλλον.

Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει επίσημη πρόταση ή συμφωνία με τον ΟΦΗ. Το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, με την υπόθεση να παραμένει στο στάδιο της αξιολόγησης.

Προϊόν των ακαδημιών του ΟΦΗ

Ο Γιάννης Αποστολάκης γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2004 στο Ρέθυμνο και αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του ΟΦΗ.

Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες θέσεις στον άξονα και στα άκρα. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές παραστάσεις με την πρώτη ομάδα των Κρητικών.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, γεγονός που ενισχύει το προφίλ του ως επένδυση για το μέλλον.

Συμβόλαιο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ έχει φροντίσει να διατηρήσει ισχυρή διαπραγματευτική θέση, καθώς τον Ιανουάριο του 2026 προχώρησε στην αναπροσαρμογή και επέκταση του συμβολαίου του Αποστολάκη έως το καλοκαίρι του 2029.

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Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε κίνηση για την απόκτησή του θα πρέπει να περάσει από διαπραγμάτευση με την κρητική ΠΑΕ.

Ο Ολυμπιακός έχει τον παίκτη στη λίστα του και μένει να φανεί εάν το ενδιαφέρον θα εξελιχθεί σε επίσημη μεταγραφική κίνηση.