Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου

Ο 26χρονος κατηγορείται ότι τραυμάτισε σοβαρά τον 27χρονο κατά τη διάρκεια καβγά. Μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Γιαννιτσά: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 27χρονου στα Γιαννιτσά Πέλλας.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αιματηρό περιστατικό στα Γιαννιτσά

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 27χρονος δέχθηκε ισχυρό χτύπημα και τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 26χρονος και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης είχε διενεργηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μαρινάκης: Στα 0,115 ευρώ η κιλοβατώρα στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ – Δημοσιονομικός χώρος 1 δισ. ευρώ για το 2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στα 0,115 ευρώ η κιλοβατώρα στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ – Δημοσιονομικός χώρος 1 δισ. ευρώ για το 2027

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε οδικό χάρτη τετραετίας στη ΔΕΘ και αναφέρθηκε στις τιμές του ρεύματος, στον Αντώνη Σαμαρά και στην αντιπολίτευση.