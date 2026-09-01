Γιαννιτσά: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 27χρονου στα Γιαννιτσά Πέλλας.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

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Το αιματηρό περιστατικό στα Γιαννιτσά

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 27χρονος δέχθηκε ισχυρό χτύπημα και τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 26χρονος και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης είχε διενεργηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.