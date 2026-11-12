Κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ: Ποια είναι η 37χρονη που στρατολογούσε «μπροστινούς» – Από τις ερωτικές ταινίες στο νέο θρίλερ του κυκλώματος

Μία ζωή που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο αποκαλύπτεται πίσω από τη 37χρονη πρώην εστεμμένη και μοντέλο, η οποία φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για τη Β. Ι., η οποία είχε γίνει γνωστή μέσα από το μόντελινγκ και τη συμμετοχή της σε ερωτικές κινηματογραφικές παραγωγές, πριν το όνομά της συνδεθεί με σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

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Σήμερα, η 37χρονη περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων στη δικογραφία για το κύκλωμα με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους». Φέρεται να είχε ρόλο στην προσέγγιση προσώπων, από τα οποία αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και κωδικούς Taxisnet, προκειμένου να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων που δεν έλεγχαν πραγματικά.

Η ίδια δεν έχει καταδικαστεί για την τωρινή υπόθεση και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

«Ο διάβολος μεταμορφωμένος»

Νέες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τη 37χρονη έρχονται στο φως, περιγράφοντας μία γυναίκα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, μπορούσε να κερδίζει την εμπιστοσύνη των άλλων και να τη χρησιμοποιεί προς όφελός της.

Άνδρας που είχε βρεθεί αντιμέτωπος μαζί της στα δικαστήρια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «διάβολο μεταμορφωμένο» και υποστηρίζοντας ότι βασικό κίνητρο των κινήσεών της ήταν το χρήμα.

Ο πρώην σύζυγός της μίλησε επίσης για τις μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες. Υποστήριξε ότι είχε κατηγορηθεί από τη 37χρονη για περιστατικό σχετικό με το παιδί τους, ισχυρισμό τον οποίο –όπως ανέφερε ο ίδιος– το παιδί αργότερα ανακάλεσε.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι, την περίοδο κατά την οποία ήταν παντρεμένοι, δεν γνώριζε να υπάρχει κάποια εταιρεία στο όνομά της και ότι εργαζόταν ως υπάλληλος σε επιχειρήσεις.

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Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν προσωπικούς ισχυρισμούς των συγκεκριμένων προσώπων και δεν συνιστούν αυτοτελείς δικαστικές κρίσεις.

Από τις πασαρέλες στις ερωτικές ταινίες

Η Β. Ι. ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο της ομορφιάς και του μόντελινγκ, ενώ είχε αναδειχθεί και σε διαγωνισμό καλλιστείων.

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Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου, ενώ επιχείρησε να ασχοληθεί και με το τραγούδι.

Η ίδια είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οδηγήθηκε σε ορισμένες από τις επαγγελματικές επιλογές της εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η οικογένειά της και της επιθυμίας της να βοηθήσει τον αδελφό της.

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Η δημόσια εικόνα της, ωστόσο, άλλαξε δραματικά όταν το όνομά της άρχισε να απασχολεί το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.

Η καταδίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Το 2013 η πρώην εστεμμένη καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της.

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Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, το θύμα είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ στην υπόθεση φέρεται να συμμετείχε και ένας 19χρονος άνδρας.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και της επέβαλε κάθειρξη δέκα ετών, με ορισμένα δημοσιεύματα να αναφέρουν συνολική ποινή δέκα ετών και επτά μηνών. Η ίδια είχε αρνηθεί ότι έφερε την ευθύνη και υποστήριζε ότι είχε εμπλακεί στην υπόθεση από τρίτο πρόσωπο.

Κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά, κλεμμένα αντικείμενα και οπλοκατοχή.

Η καταγγελία του θυρωρού για τους κωδικούς Taxisnet

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποδίδεται στη μήνυση που υπέβαλε νεαρός εργαζόμενος, ο οποίος είχε απασχοληθεί ως θυρωρός και υπάλληλος ασφαλείας.

Ο άνδρας καταγγέλλει ότι η 37χρονη τού ζήτησε τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητοι για διαδικασίες σχετικές με την εργασία του.

Όπως ισχυρίζεται, της παρέδωσε τους κωδικούς χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο και αργότερα διαπίστωσε ότι είχε ιδρυθεί εταιρεία στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος, χωρίς να έχει δώσει σχετική εντολή.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία:

Είχε αλλάξει ο δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στα προσωπικά του στοιχεία.

Τα μηνύματα επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές συναλλαγές φέρεται να κατέληγαν σε αριθμό που δεν ήλεγχε ο ίδιος.

Εντοπίστηκε εξουσιοδότηση μέσω gov.gr για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου του σε φίλη της 37χρονης.

Η μεταβίβαση δεν ολοκληρώθηκε, επειδή το όχημα δεν είχε περάσει από τεχνικό έλεγχο.

Ο πατέρας του νεαρού υποστήριξε ότι η 37χρονη προσέγγιζε πρόσωπα «με φλερτ, γλύκες και τάχα φιλίες», προκειμένου να αποκτά την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τα στοιχεία που χρειαζόταν.

«Στα χαρτιά έφτιαχνε εταιρείες και έβαζε άλλους μπροστά. Μια ζωή αυτά έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ισχυρισμοί του εργαζομένου και της οικογένειάς του αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση.

Ο φερόμενος ρόλος της στο κύκλωμα Θεσσαλονίκης

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται στο εάν η 37χρονη αναζητούσε πρόσωπα που βρίσκονταν σε οικονομική ή προσωπική ανάγκη και τα έπειθε να παραδίδουν τα στοιχεία τους, ώστε να εμφανίζονται ως τυπικοί διαχειριστές εταιρειών.

Όπως είχε γράψει το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη 37χρονη πρώην μοντέλο και το βαρύ ποινικό παρελθόν της, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ενεργούσε με δική της πρωτοβουλία ή εάν αποτελούσε έναν ακόμη κρίκο σε μεγαλύτερη αλυσίδα στρατολόγησης «αχυρανθρώπων».

Η συνολική δικογραφία αφορά 917 εταιρείες και περισσότερα από 1.280 πρόσωπα, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να υπολογίζεται σε πάνω από 206 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν αποκαλυφθεί περιπτώσεις ανθρώπων που εργάζονταν ως λαντζέρηδες, ψήστες, ταμίες και υπάλληλοι, αλλά εμφανίζονταν στα χαρτιά να διοικούν εταιρείες με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 37χρονη έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της και η ακριβής τοποθεσία της δεν είναι γνωστή.

Η κρίσιμη διευκρίνιση του Ερρίκου Πετιλόν

Το όνομα της 37χρονης συνδέθηκε αρχικά από δημοσιεύματα με τους ισχυρισμούς του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος υποστηρίζει ότι μία γυναίκα απέκτησε τους κωδικούς του και τον εμφάνισε ως διαχειριστή ή εταίρο σε εταιρείες.

Ο ίδιος, ωστόσο, προχώρησε σε μία κρίσιμη διευκρίνιση.

Μιλώντας στον Alpha, ξεκαθάρισε ότι η γυναίκα την οποία θεωρεί υπεύθυνη για τη δική του εμπλοκή δεν είναι η 37χρονη πρώην μοντέλο.

«Είναι άλλο πρόσωπο. Στη δική μου υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί», δήλωσε.

Όπως έγραψε το DEBATER, ο Πετιλόν επέμεινε ότι «μία γυναίκα φταίει για ό,τι πέρασα», αλλά διαχώρισε ρητά το συγκεκριμένο πρόσωπο από τη Β. Ι.

Η διευκρίνιση αυτή δεν αναιρεί τις υπόλοιπες κατηγορίες που ερευνώνται σε βάρος της 37χρονης, αλλά αποσυνδέει την ίδια από τον προσωπικό ισχυρισμό του Ερρίκου Πετιλόν για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε τους δικούς του κωδικούς.

Το τεκμήριο αθωότητας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τις βαριές καταγγελίες και το ποινικό παρελθόν της, η εμπλοκή της 37χρονης στη σημερινή υπόθεση δεν έχει κριθεί από δικαστήριο.

Οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν:

Εάν χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα τρίτων για τη σύσταση εταιρειών.

Πόσα πρόσωπα φέρεται να προσέγγισε.

Ποιοι της έδιναν εντολές.

Ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Πού κατέληγαν τα έσοδα, ενώ τα χρέη παρέμεναν στους τυπικούς διαχειριστές.

Μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση, η 37χρονη θεωρείται αθώα για τις κατηγορίες της τωρινής δικογραφίας.