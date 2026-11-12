Τραμπ: «Ο Τιμ Κουκ να αναλάβει τη Nvidia – Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο»

Τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του CEO της Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρενέβη δημόσια στη διαδικασία διαδοχής στον τεχνολογικό κολοσσό, υποστηρίζοντας ότι ο Τιμ Κουκ είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να αντικαταστήσει τον συνιδρυτή της Nvidia.

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«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν έχει τοποθετηθεί ο Τιμ Κουκ

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια αντίδραση από τον Τιμ Κουκ, ούτε ένδειξη ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο πρώην επικεφαλής της Apple συμπεριλαμβάνεται στους υποψήφιους για τη θέση. Αντίθετα, έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές υποψηφιότητες για τη μόνιμη διαδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Τιμ Κουκ αποχώρησε από τη θέση του CEO της Apple την 1η Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από 15 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας. Παρέμεινε, ωστόσο, στην Apple ως εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Τζον Τέρνους, ο οποίος είχε διατελέσει ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής hardware. Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά ποιος είναι ο νέος CEO της Apple που διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ.

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Η προσωρινή διάδοχος του Τζένσεν Χουάνγκ

Μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia όρισε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την Κολέτ Κρες.

Η Κρες ήταν οικονομική διευθύντρια και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Nvidia από το 2013 και θα εξακολουθήσει να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντα της CFO μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος.

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Παράλληλα, ο Χάρβεϊ Τζόουνς ανέλαβε πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της εταιρείας.

Η επιλογή του νέου CEO θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο Χουάνγκ είχε ταυτίσει το όνομά του με τη Nvidia από την ίδρυσή της, το 1993, και είχε πρωταγωνιστήσει στη μετατροπή της σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.

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Η παραίτηση Χουάνγκ και η κρίση στη Nvidia

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ ήρθε έπειτα από ημέρες έντονης πίεσης και αποκαλύψεων για τις προσωπικές του σχέσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε ήδη αρχίσει να εξετάζει την απομάκρυνση του Χουάνγκ μετά τις αποκαλύψεις για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση.

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης είχε βρεθεί η σχέση του με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, η οποία φέρεται –σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα και πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών– να είχε στρατολογηθεί από το Πεκίνο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε παραδεχθεί την εξωσυζυγική σχέση, αλλά είχε αρνηθεί ότι γνώριζε οποιαδήποτε πιθανή σύνδεσή της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Για την υπόθεση είχε ξεκινήσει έρευνα τόσο η ίδια η Nvidia όσο και το FBI, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο» και δηλώνοντας ότι πίστευε τις εξηγήσεις του.

Η αποχώρηση του συνιδρυτή της εταιρείας προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της Nvidia και αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αναμένουν πλέον να δουν ποιος θα αναλάβει μόνιμα την ηγεσία του μεγαλύτερου κατασκευαστή προηγμένων μικροτσίπ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.