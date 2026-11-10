Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: “Λαβράκια” από την έρευνα της ΑΑΔΕ – Ο “λαντζέρης”, ο “ψήστης” και ο “ταμίας” που διοικούσαν εταιρείες με χρέη εκατομμυρίων ευρώ

Νέες αποκαλύψεις εν αναμονή ακόμη δύο προσαγωγών, έρχονται στην δημοσιότητα σχετικά με την απάτη «μαμούθ» που είχαν στήσει απατεώνες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και είχαν «απομυζήσει» από τα ταμεία του δημοσίου μέσω εικονικών επιχειρήσεων, το ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα στελέχη της ΑΑΔΕ έχουν βάλει στο «στόχαστρο» τους δυο ακόμη άτομα, που φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση «Αχυράνθρωποι». Πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Την ίδια στιγμή, ένας εκ των συλληφθέντων αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την διάρκεια της κράτησης του μέχρι να οδηγηθεί στον ανακριτή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για λογιστή και σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος του, ο πελάτης του, «έχει προ ετών συνταξιοδοτηθεί και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση στην υγεία του».

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Ο λαντζέρης «κροίσος», ο «ψήστης » και ο «ταμίας»

Η έρευνα των στελεχών της ΑΑΔΕ γύρω από την δράση των μελών της εγκληματικής ομάδας έβγαλε… λαβράκια. Μέλη της σπείρας που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων και καφετεριών, εμφανίζονταν άτομα που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενταγμένοι σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, τοξικομανείς, ακόμη και άστεγοι. Ένας από αυτούς, με τα αρχικά Δ.Μ που εργαζόταν ως λαντζέρης και είχε μηδενικά εισοδήματα, εμφανίστηκε ξαφνικά μέτοχος σε 10 εταιρείες που φέσωσαν το δημόσιο με 30 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άλλος με τα αρχικά Γ.Κ που εργαζόταν ως ταμίας, εμφανιζόταν να διοικεί 32 εταιρείες με χρέη 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ένας ψήστης, με τα αρχικά Κ. Α. εμφανίστηκε σε 30 εταιρείες με χρέη 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Πιτσιλής: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου

Την περασμένη Παρασκευή σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους. Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.