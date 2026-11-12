Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Nvidia: Βουτιά 13% στη μετοχή μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ

Γύρω στις 16:35 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή υποχωρούσε κατά 13,35%.

Nvidia: Βουτιά 13% στη μετοχή μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:29

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση πάνω από 13% κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα στη Γουόλ Στριτ, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην παραίτηση του εμβληματικού διευθύνοντα συμβούλου και ιδρυτή του γίγαντα των τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ.

Γύρω στις 16:35 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή υποχωρούσε κατά 13,35%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία έχει χάσει 800 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακή αξία μετά την αποκάλυψη το περασμένο Σαββατοκύριακο των εξωσυζυγικών σχέσεων του Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης μιας με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Λίγο πριν από το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε, τερματίζοντας 33 χρόνια θητείας στο τιμόνι της εταιρείας της οποίας είναι ο ιδρυτής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του διευθυντή και από το διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ: Ποια είναι η 37χρονη που στρατολογούσε «μπροστινούς» – Από τις ερωτικές ταινίες στο νέο θρίλερ του κυκλώματος
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ: Ποια είναι η 37χρονη που στρατολογούσε «μπροστινούς» – Από τις ερωτικές ταινίες στο νέο θρίλερ του κυκλώματος

Από τις πασαρέλες και τις ερωτικές παραγωγές στην καταδίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Οι καταγγελίες για υφαρπαγή κωδικών Taxisnet, εταιρείες-βιτρίνες και «μπροστινούς», οι μαρτυρίες ανθρώπων από το παρελθόν της και η κρίσιμη διάψευση του Ερρίκου Πετιλόν.

Σάλος με Κωνσταντοπούλου: Η επιθεωρήτρια στο νοσοκομείο και εκείνη φέρεται να έλεγε στους διασώστες «κάνετε show»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με Κωνσταντοπούλου: Η επιθεωρήτρια στο νοσοκομείο και εκείνη φέρεται να έλεγε στους διασώστες «κάνετε show»

Με εικόνα αγχώδους διαταραχής μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς», όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και καρδιογράφημα, ενώ της χορηγήθηκε ορός – Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ καταγγέλλει «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους διασώστες.