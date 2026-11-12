Nvidia: Βουτιά 13% στη μετοχή μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση πάνω από 13% κατά την έναρξη των συναλλαγών σήμερα στη Γουόλ Στριτ, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην παραίτηση του εμβληματικού διευθύνοντα συμβούλου και ιδρυτή του γίγαντα των τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ.

Γύρω στις 16:35 (ώρα Ελλάδας), η μετοχή υποχωρούσε κατά 13,35%.

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Η εταιρεία έχει χάσει 800 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακή αξία μετά την αποκάλυψη το περασμένο Σαββατοκύριακο των εξωσυζυγικών σχέσεων του Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης μιας με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Λίγο πριν από το άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε, τερματίζοντας 33 χρόνια θητείας στο τιμόνι της εταιρείας της οποίας είναι ο ιδρυτής.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ παραιτείται από τη θέση του προέδρου, του διευθυντή και από το διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ