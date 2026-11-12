Για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Ερρίκος Πετιλόν, λέγοντας ότι μια γυναίκα τον κατηγόρησε για την εμπλοκή του.

Όπως είπε το πρώην μοντέλο «κάθε φορά που τη σκέφτομαι θυμώνω» ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι το πρώην μοντέλο που ακούγεται».

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Μιλώντας στον Alpha, ο Ερρίκος Πετιλόν είπε ότι «ανησυχήσαμε εμείς που ήμασταν κρατούμενοι. Μόλις αυτό ξεκαθάρισε και έφυγα από το δικαστήριο με περιοριστικούς όρους, άρχισε η ανακούφιση».

Στην ερώτηση αν για την εμπλοκή του κατηγορεί μια γυναίκα, το πρώην μοντέλο απάντησε «δεν τη θεωρώ, είναι υπεύθυνη. Και μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω. Έκλεινε τα κινητά και δεν την έβρισκα. Επί 2,5-3 χρόνια προσπαθούσα να τη βρω και ξαφνικά έρχονται εδώ εισαγγελέας και το ελληνικό FBI, σπίτι μου, εγώ τους άνοιξα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, και τους είπε “παιδιά πάμε”. Δεν ήξερα ότι πάω για κρατούμενος».

«Αν δεν με βγάζεις (σ.σ. από τα μαγαζιά) και στο ζητάω 3 χρόνια, ποιος είναι υπεύθυνος; Εγώ; Που δεν μπορώ να βγω, που έκανα το λάθος και έδωσα τα στοιχεία μου σε αυτή» συμπλήρωσε για την ίδια γυναίκα, την οποία δεν κατονόμασε.

Σε επόμενη ερώτηση αν η γυναίκα στην οποία αναφέρεται είναι ένα πρώην μοντέλο που έχει ακουστεί, ο Ερρίκος Πετιλόν ξεκαθάρισε «όχι, είναι άλλο πρόσωπο. Στη δική μου υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί, δεν ισχύει».

Όσον αφορά τα επόμενα βήματά του, ο Ερρίκος Πετιλόν είπε «σκέφτομαι να φτιάξω το δικό μου μέλλον, δεν έχω καμία διάθεση να παρανομήσω ξανά, δεν θέλω ποτέ βρεθώ ξανά σε τέτοια θέση. Το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2-3 χρόνια που είμαι σε ισορροπία με το διπολικό σύνδρομό μου, είναι να βοηθήσω τον κόσμο με 4 διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ που τα έχω στον τοίχο μου και να ανοίξω συμβουλευτικό-θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία. Αυτό θα μου κάνει το πιο μεγάλο καλό και θα μπορέσω να δώσω πολλά καλά γιατί ξέρω αυτή την κατάσταση».