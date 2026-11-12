Σάλος με Κωνσταντοπούλου: Η επιθεωρήτρια στο νοσοκομείο και εκείνη φέρεται να έλεγε στους διασώστες «κάνετε show»

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» πήρε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η επιθεωρήτρια προσήλθε στο νοσοκομείο με εικόνα αγχώδους διαταραχής και υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

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Μεταξύ των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν και καρδιογράφημα, ενώ της χορηγήθηκε ορός. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι γιατροί έκριναν ότι δεν απαιτείται η παραμονή της για νοσηλεία και της έδωσαν εξιτήριο.

Λίγο αργότερα στο νοσοκομείο έφτασε ο γιος της, ο οποίος την παρέλαβε και τη συνόδευσε κατά την αποχώρησή της.

Πώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο «Γεννηματάς», μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία εξέτασης εργατικής καταγγελίας σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως είχε γράψει το DEBATER, η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το επεισόδιο σημειώθηκε κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης για φερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η επιθεωρήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακολούθησε η κλήση του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

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Η διαδικασία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας δεν ολοκληρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα οριστεί νέα ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσης.

Σκληρή καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Νέα διάσταση στο περιστατικό δίνει η ανακοίνωση-καταγγελία που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, στρεφόμενο κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

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Το Σωματείο καταγγέλλει «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για να παραλάβουν την επιθεωρήτρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της παραλαβής του περιστατικού η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να ειρωνεύτηκε τους διασώστες, λέγοντάς τους ότι «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού».

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Το Σωματείο υποστηρίζει ακόμη ότι με τη στάση της προσέβαλε τον επαγγελματισμό των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και καταλήγει:

«Είναι αδιανόητο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον δημόσιων λειτουργών και ενός ασθενούς συμπολίτη μας».

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Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γεώργιος Μαθιόπουλος, και ο γενικός γραμματέας, Αναστάσιος Γιάνναρης.

Η εργατική καταγγελία και οι διαδοχικές αναβολές

Η υπόθεση αφορά καταγγελία εργαζομένης σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για φερόμενη μη καταβολή δεδουλευμένων και άλλες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, οι αρχικές καταγγελίες είχαν υποβληθεί τον Φεβρουάριο του 2026 και έκτοτε ακολούθησαν διαδοχικές αναβολές, αιτήματα εξαίρεσης επιθεωρητών και νομικές ενέργειες.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι κατά τη διαδικασία της Πέμπτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος της προϊσταμένης επιθεωρήτριας και προχώρησε σε βαριές καταγγελίες εναντίον της.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αμφισβητήσει τις σχετικές εργατικές καταγγελίες και είχε προαναγγείλει νομικές ενέργειες εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, αναπαράγουν συκοφαντίες σε βάρος της.

Μέχρι την ώρα δημοσίευσης δεν είχε εκδοθεί νεότερη επίσημη τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ.