Υποσιτισμένο το 4 μηνών βρέφος στην Πάτρα – “Είχε αιματώματα στα πόδια που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά”, λέει ο Γιαννάκος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την κατάσταση του 4 μηνών βρέφους που έφτασε την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση υγείας αφού φέρεται να είχε υποστεί παραμέληση από τους γονείς του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το βρέφος βρισκόταν σε ημιθανή κατάσταση τη στιγμή που το έφερε ο πατέρας του στο νοσοκομείο στην Πάτρα. «Είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά. Οι γιατροί διασωλήνωσαν το αγοράκι άμεσα και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε», ανέφερε.

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Μετά από αυτό κλήθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Ρίου. «Ο διευθυντής, Ηλιάδης, μαζί με τον κο Αλεξόπουλο του Καραμανδάνειου, απολύτως ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα κακοποιήσεων παιδιών συμμετείχαν στην επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση νέου επικαιροποιημένου πρωτοκόλλου κακοποιημένων παιδιών που ακόμη δεν εφαρμόστηκε», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Πλέον έφτασε ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας και διέταξε δερματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί από προήλθαν τα αιματώματα στα κάτω άκρα.

Το βρέφος βρίσκεται πλέον σε καλή κατάσταση και σύντομα θα γυρίσει στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Εξαιτίας της κατάστασης και πιθανής κακοποίησης του παιδιού κλήθηκε η αστυνομία η οποία πλέον διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής του.

Όπως ενημερώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος, το παιδί διέμενε σε καταυλισμό Ρομά, ενώ κλήθηκαν για κατάθεση και οι γιατροί που το παρέλαβαν.