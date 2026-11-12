Ρόδος: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο άνδρες για εκβίαση επιχειρηματία

Στην Ρόδο συνελήφθησαν χθες το απόγευμα δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 37 ετών, οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν ιδιοκτήτη επιχείρησης, ζητώντας του το ποσό των 23.700 ευρώ και απειλώντας, σύμφωνα με την αστυνομία, ακόμη και τη ζωή του.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι απαιτήσεις εκδηλώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, με αφορμή προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία της επιχείρησης του 56χρονου με εκείνη του καταγγέλλοντος και αφορούσαν επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί. Ο 37χρονος φέρεται να επισκέφθηκε επανειλημμένα τα γραφεία του επιχειρηματία, ενεργώντας κατ’ εντολή του 56χρονου, και να απαίτησε την καταβολή του ποσού, απειλώντας τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προσημείωσαν 4.000 ευρώ, τα οποία ο ιδιοκτήτης παρέδωσε στον 37χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση. Κατά την παραλαβή των χρημάτων επενέβησαν και τον συνέλαβαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 56χρονος.

Στην κατοχή τους και σε χώρους όπου διέμεναν ή χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο τύπου μπέιζμπολ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ