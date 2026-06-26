Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Ανοίγουν οι τραπεζικές θυρίδες των κατηγορούμενων – Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα από την δικογραφία

Στο κάδρο των ερευνών για το κύκλωμα στις πολεοδομίες μπαίνουν οι τραπεζικές θυρίδες κάποιων εκ των βασικών κατηγορουμένων.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών θυρίδων, είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική λειτουργός ζήτησε από την Αρχή άδεια για να ελέγξει το περιεχόμενο των θυρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους με το αίτημα να γίνεται δεκτό.

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Μάλιστα, έγινε μερική αποδέσμευση μόνο για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ώστε τυχόν ευρήματα να συναξιολογηθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα τα οποία βρίσκονται ήδη στο “μικροσκόπιο” της Δικαιοσύνης.

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα τα οποία βρίσκονται ήδη στο “μικροσκόπιο” της Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι που κατείχε θέσεις-κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η έρευνα για το κύκλωμα στις πολεοδομίες πάντως παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται.