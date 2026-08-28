Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικες για ληστεία σε βάρος 24χρονης

Τρεις ανήλικες, ηλικίας 15 και 13 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις ανήλικες, μαζί με άλλους ανήλικους, προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας, της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Η 24χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι.

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Μετά την ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί περιπολικού πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τις τρεις ανήλικες, τις οποίες ακινητοποίησαν και οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.