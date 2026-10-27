Γιώργος Χρανιώτης: “Ήμουν πολύ τυχερός που ζω ακόμα – Δεν θα πω τα πάντα στο παιδί μου”

Ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις εμπειρίες που σημάδεψαν τη ζωή του, αποκαλύπτοντας πώς το παρελθόν του επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα την οικογένειά του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις της πατρότητας, αλλά και στις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν στον γάμο του με τη Γεωργία Αβασκαντήρα μετά τη γέννηση του γιου τους.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Χρανιώτης έκανε προσωπικές αποκαλύψεις για δύσκολες περιόδους που έχει βιώσει, εξηγώντας παράλληλα τι επιθυμεί να κρατήσει μακριά από τον γιο του, Αλέξανδρο.

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“Δεν θα του πω τα πάντα που έχω κάνει στη ζωή μου. Σίγουρα θα του πω τα πράγματα που είμαι περήφανος που έχω κάνει, γιατί υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσα να τα έχω αποφύγει και ήμουν πολύ τυχερός που ζω ακόμα ενώ τα έχω κάνει”, εξομολογήθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης.

“Δεν είμαι υπέρ του να μοιράζεσαι ακόμη και τις πιο σκοτεινές σου πτυχές, ατυχείς σκοτεινές πτυχές που απλώς ευτύχησες να μη σε σκοτώσουν, με το παιδί σου”, ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Χρανιώτης.