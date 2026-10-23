Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Drone εντόπισε 64 μετανάστες πάνω σε σκάφος

Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Κρήτη: Drone εντόπισε 64 μετανάστες πάνω σε σκάφος
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 64 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκάφος με τους περίπου 64 επιβαίνοντες εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε η κινητοποίηση σκάφους της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των αλλοδαπών.

Στη συνέχεια, οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μετακίνησή τους προς την περιοχή παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: 8 αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan, επικαλούμενη τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Pizza Fan: «Κατεβάζουν ρολά» οι παραγγελίες μετά τις συλλήψεις – Εκτός σύνδεσης καταστήματα σε Wolt και efood
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Κατεβάζουν ρολά» οι παραγγελίες μετά τις συλλήψεις – Εκτός σύνδεσης καταστήματα σε Wolt και efood

Προσωρινά εκτός σύνδεσης εμφανίζονται καταστήματα της Pizza Fan στις εφαρμογές delivery, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει σε αναμονή χωρίς απάντηση. Νέες εξελίξεις μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση φοροδιαφυγής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ