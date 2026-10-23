Κρήτη: Drone εντόπισε 64 μετανάστες πάνω σε σκάφος

Επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 64 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).

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Το σκάφος με τους περίπου 64 επιβαίνοντες εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε η κινητοποίηση σκάφους της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των αλλοδαπών.

Στη συνέχεια, οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μετακίνησή τους προς την περιοχή παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.