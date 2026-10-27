Basketgate: Στο ίδιο κελί με τον γιατρό της Καρνεάδου ο Βαγγέλης Λιόλιος – Η απρόσμενη συνάντηση δύο υποθέσεων

Μια απρόσμενη συνάντηση δύο προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο διαφορετικών δικαστικών ερευνών έρχεται στο φως, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, κρατείται στο ίδιο κελί με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος συνδέεται με την υπόθεση του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες απασχολούν τη Δικαιοσύνη και την επικαιρότητα, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε μεταξύ τους δικονομική σύνδεση.

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Από το Basketgate στο ίδιο κελί με τον γιατρό της Καρνεάδου

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει γίνει γνωστή ως «Basketgate» και αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων του ελληνικού μπάσκετ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο γιατρός που έχει απασχολήσει τη δικαστική έρευνα σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αναφερόμενη συνύπαρξή τους στον ίδιο χώρο κράτησης αποτελεί το κοινό στοιχείο δύο κατά τα άλλα ανεξάρτητων υποθέσεων.

Η προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου

Ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.

Την ίδια ημέρα αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος επίσης κατηγορείται στην υπόθεση.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σκευωρία.

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Διαβάστε το ρεπορτάζ του DEBATER: Στη φυλακή Λιόλιος και Μαυραγάνης για τους στημένους αγώνες μπάσκετ.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παρεμβάσεις σε διαιτητικούς ορισμούς και πιθανή χειραγώγηση αγώνων, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν στοιχεία και μαρτυρίες.

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Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν τεθεί υπό εξέταση 49 αναμετρήσεις, ενώ ελέγχονται και οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Η προσωρινή κράτηση αποτελεί δικονομικό μέτρο και δεν συνιστά καταδίκη.

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Η υπόθεση του Ηλία Θεοδωρόπουλου και το ιατρείο της Καρνεάδου

Το δεύτερο πρόσωπο που κατονομάζεται στο δημοσίευμα είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός που συνδέεται με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το DEBATER έχει δημοσιεύσει στοιχεία της δικογραφίας σχετικά με τις κινήσεις του γιατρού και το χρονικό των γεγονότων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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Σε προηγούμενο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είχε παρουσιαστεί βιντεοληπτικό υλικό, σύμφωνα με το οποίο ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν σε καφέ της περιοχής για 44 λεπτά, σε χρονικό διάστημα που εξετάζεται από τις Αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάθεση οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποβιβαστεί στην οδό Καρνεάδου στις 13:55, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό τοποθετούσε τον γιατρό στο καφέ Le Rose από τις 13:59 έως τις 14:43.

Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του DEBATER: Ο Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο και ο Θεοδωρόπουλος σε καφέ για 44 λεπτά.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης και αξιολογούνται από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Δύο πολύκροτες υποθέσεις με διαφορετικό αντικείμενο

Η υπόθεση Basketgate αφορά καταγγελίες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων και οικονομικές συναλλαγές στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Αντίθετα, η υπόθεση της Καρνεάδου αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και τις ενδεχόμενες ευθύνες που διερευνώνται.

Η πληροφορία ότι δύο πρόσωπα που συνδέονται με αυτές τις υποθέσεις βρίσκονται στο ίδιο κελί παρουσιάζει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, χωρίς να υποδηλώνει σχέση ανάμεσα στις πράξεις που εξετάζονται.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας έως την έκδοση οριστικής δικαστικής κρίσης.