Κρήτη: Εγκαινιάστηκε το νέο «ελληνικό FBI» – 60 επιπλέον αστυνομικοί και μήνυμα Χρυσοχοΐδη για τις βεντέτες

Αυστηρό μήνυμα απέναντι στις βεντέτες, τις ζωοκλοπές και τις εγκληματικές πρακτικές που επιχειρείται να δικαιολογηθούν στο όνομα της παράδοσης έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, την Παρασκευή (23/10), στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, ο υπουργός χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική» για την Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των πολιτών.

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Η νέα αστυνομική δομή διαθέτει ήδη περίπου 70 στελέχη και αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη 60 έως το τέλος του 2026, με στόχο την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων και σοβαρών μορφών παρανομίας σε ολόκληρο το νησί.

«Αφού γίνουν οι δολοφονίες, έρχεται ο σασμός – Μα για όνομα του Θεού»

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της ομιλίας του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αφορούσε τις βεντέτες και τον λεγόμενο «σασμό», την πρακτική συμφιλίωσης μεταξύ οικογενειών έπειτα από αιματηρές συγκρούσεις.

Ο υπουργός αμφισβήτησε ευθέως την επίκληση της παράδοσης ως δικαιολογία για εγκληματικές πράξεις.

«Από πού και ως πού λοιπόν κάποιοι αποφασίζουν ότι θα αφαιρούν ανθρώπινες ζωές, ότι θα κλέβουν, ότι θα ληστεύουν, ότι θα παραβιάζουν τις περιουσίες άλλων ανθρώπων; Από πού προκύπτει αυτό, από την παράδοση; Απαράδεκτα πράγματα», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στον «σασμό»:

«Αφού γίνουν οι δολοφονίες, αφού χαθούν άνθρωποι, αφού ζουν στις φυλακές επίσης άλλοι, τότε έρχεται η συμφιλίωση. Μα για όνομα του Θεού, θα συνεχίσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές; Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό».

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Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε απαράδεκτα τα φαινόμενα που, όπως υποστήριξε, αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της Κρήτης, αναφερόμενος στις βεντέτες, στη διακίνηση ναρκωτικών, στις ζωοκλοπές, στις ληστείες και στις κλοπές.

Η σημερινή τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο υπουργός για την οπλοκατοχή και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη, μετά τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια.

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Νέο «ελληνικό FBI» στην Κρήτη – Άλλοι 60 αστυνομικοί έως το τέλος του 2026

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αποτελεί αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας αστυνομικής υπηρεσίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του λεγόμενου «ελληνικού FBI».

Η νέα δομή στελεχώνεται με περίπου 70 αστυνομικούς, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό, έως το τέλος του χρόνου θα προστεθούν ακόμη 60 στελέχη.

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«Να είστε αποδοτικοί, παραγωγικοί και χρήσιμοι στους πολίτες για την ασφάλεια του νησιού», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απευθυνόμενος στο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης.

Η αναβάθμιση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό τον Νοέμβριο του 2025, όταν είχε ανακοινώσει τη δημιουργία ενισχυμένης Υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στο νησί.

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22 σημαντικές υποθέσεις, 61 συλλήψεις και 30 προφυλακίσεις

Στον απολογισμό της μέχρι σήμερα δραστηριότητας της υπηρεσίας αναφέρθηκε ο διοικητής της νέας Υποδιεύθυνσης, αστυνομικός υποδιευθυντής Εμμανουήλ Πιπεράκης.

Όπως ανακοίνωσε, από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα η υπηρεσία έχει χειριστεί:

22 σημαντικές υποθέσεις οργανωμένης και σοβαρής εγκληματικότητας.

οργανωμένης και σοβαρής εγκληματικότητας. 61 συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών.

στο πλαίσιο των ερευνών. 30 προφυλακίσεις εμπλεκομένων.

Ο κ. Πιπεράκης αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της υπηρεσίας με 35 αστυνομικούς, καθώς και στις νέες επιχειρησιακές της προτεραιότητες.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, τα οικονομικά εγκλήματα, η εμπορία ανθρώπων και η προστασία της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Όπως τόνισε ο διοικητής, στόχος της νέας Υποδιεύθυνσης δεν είναι να διαταράξει την καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά την «ομαλή καθημερινότητα» όσων δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα.

17 επιπλέον αστυνομικοί για την προστασία αρχαιολογικών χώρων

Από τις Αρχάνες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε και ένα ακόμη μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας στο νησί.

Επιπλέον 17 αστυνομικοί θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες της Κρήτης, με αποκλειστική αποστολή τη φύλαξη αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος είναι η προστασία των αρχαιολογικών χώρων σε 24ωρη βάση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της αρχαιοκαπηλίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό FBI είχε εξαρθρώσει κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στην Κρήτη, με εμπλοκή και διευθυντή δημόσιας υπηρεσίας.

Μάλλιος: «Η Αστυνομία είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας»

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, χαρακτήρισε την αναβάθμιση της υπηρεσίας φυσική εξέλιξη της μέχρι σήμερα δραστηριότητάς της.

Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Αστυνομία.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε, να αισθανόμαστε ότι αυτό που κάνουμε για τους πολίτες και για την κοινωνία έχει αντίκρισμα. Ότι ο κόσμος δεν είναι απέναντί μας, γιατί η Αστυνομία, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε η ελληνική κοινωνία και εμείς», δήλωσε.

Ντουίτσης: «Το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια»

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, χαρακτήρισε τη νέα Υποδιεύθυνση ισχυρό επιχειρησιακό πυλώνα για ολόκληρη την Κρήτη.

«Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα εξελίσσεται, προσαρμόζεται, δεν γνωρίζει διοικητικά ή γεωγραφικά όρια», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση πληροφοριών, στον σχεδιασμό και στις στοχευμένες επιχειρήσεις.

«Απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις. Οφείλει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά», υπογράμμισε.

Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών η νέα Υποδιεύθυνση

Τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης στεγάζονται στο κτήριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Το κτήριο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης συνέβαλε στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Εμμανουήλ Κοκοσάλης, και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ελληνικής Αστυνομίας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών πλακετών, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου.